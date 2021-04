KBS-Talkshow „Let´s BTS“: freimütiges Plaudern mit BTS

Die populäre K-Pop-Boyband BTS hat in der von KBS ausgestrahlten Talkshow „Let´s BTS“ über ihren Auftritt und ihre Nominierung bei den Grammy Awards resümiert.





Die Bandmitglieder gaben offen ihre Enttäuschung zu, dass sie in der nominierten Kategorie „Best Pop Duo/Group Performance“ am Ende leer ausgingen. Doch mit ihrem spektakulären Auftritt von „Dynamite“, der auf dem Dach eines Wolkenkratzers in Seoul endete, habe man sicher einen bleibenden Eindruck bei den Mitgliedern der Recording Academy hinterlassen können.





Seit 2017 ist die Band auch im Ausland auf Erfolgskurs. Die damit einhergehende öffentliche Aufmerksamkeit und die Ewartungen an die Gruppe seien allerdings nicht immer leicht gewesen, gaben die Jungs zu. Aber man habe gelernt, entspannter damit umzugehen. Da aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit keine Offline-Konzerte stattfinden konnten, sehne man sich außerdem nach vollen Stadien und den Fans.





In der Talkshow performte die Band unter anderem den Titeltrack „Life Goes On“ aus dem Album „BE“, das im vergangenen Jahr erschien.