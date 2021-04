Jin _ Epiphany

Es ist sehr komisch. Ich habe dich so sehr geliebt





Ich wollte alles dir anpassen, ich wollte für dich leben





Aber desto mehr konnte ich den Sturm in meinem Herzen nicht aushalten





Unter der lachenden Maske kann man mein wirkliches Gesicht sehen





Meine glänzenden wertvollen Gefühle





Erst jetzt weiß ich es, so I love me, auch wenn ich mangelhaft bin, es ist so schön













부족하다 mangeln, fehlen

좀 부족하다 etwas fehlt, es mangelt an etwa

~해도 ~걸 auch wenn, trotzdem





아름답다 schön sein, wunderbar sein

너무 아름답다 es ist sehr schön