US-Forbes beleuchtet Entwicklung von ONF

ⓒ WM Entertainment

Das US-amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat am 26. März in seinem Internetauftritt ein Interview mit dem Kolumnisten Jeff Benjamin hochgeladen, der über die Erfolge von ONF berichtet.

Forbes meinte, dass die herkömmlichen K-Pop-Gruppen entsprechend schöner Choreographien ihre Performances gezeigt haben. Aber ONF waren anders. Sie hätten sich abseits der Normen präsentiert und ihre eigenen Seiten präsentiert.

ONF debütierten 2017 und haben seitdem immer spontane Einlagen eingebaut, so dass ihr Auftritt jedes Mal anders und neu war. Im Interview stellten die Mitglieder ihr erstes reguläres Album vor, das am 24. März herausgegeben wurde. Sie erreichten damit den Spitzenplatz von verschiedenen koreanischen Musiksendungen. Auch in den iTunes Top K-Pop Songs Charts stehen sie ganz oben.