Marathonläufer Shim Jung-sub qualifiziert sich für Olympia

Der südkoreanische Langstreckenläufer Shim Jung-sub hat sich knapp einen Startplatz für den Marathon-Lauf bei den Olympischen Spielen in Tokio gesichert.





Bei einem Qualifikationsrennen am Sonntag in Yecheon in der Provinz Süd-Gyeongsang absolvierte er die 42,195 Km lange Strecke als Erster in zwei Stunden elf Minuten und 24 Sekunden. Shim verbesserte damit seinen bisherigen persönlichen Rekord um eine Minute und 33 Sekunden.Die Norm für den Start bei den Olympischen Spielen liegt beim Marathon für Männer bei zwei Stunden elf Minuten und 30 Sekunden.





Der Athlet sagte im Anschluss an den Wettbewerb gegenüber Yonhap News, beim Training habe er sogar die Zehn-Minuten-Marke geknackt. In den restlichen vier Monaten bis zur Olympiade wolle er noch härter trainieren und in Tokio ein gutes Ergebnis bringen.





Mit Shim gehen im Juli beim olympischen Marathon der Männer zwei Koreaner an den Start. Der Marathonläufer Oh Joo-han hat schon im Oktober 2019 mit einer Zeit von zwei Stunden acht Minuten und 42 die Norm erfüllt. Oh Joo-han ist kenianischer Herkunft und hieß ursprünglich Wilson Loyanae Erupe. Er feierte als Langstreckenläufer große Erfolge, bevor er 2018 südkoreanischer Staatsbürger wurde. Seit März 2019 ist der gebürtige Kenianer für Südkorea international startberechtigt.





Der Qualifikationslauf in Yecheon war für Shim Jung-sub die letzte Chance für das Erreichen der Olympianorm gewesen, für das der internationale Leichtathletikverband eine Frist bis 31. Mai gesetzt hatte. An dem Wettbewerb hatten sich 47 Athleten beteiligt. Shim wurden die größten Chancen für eine Qualifikation eingeräumt. Der Langstreckenläufer ist nach Rio de Janeiro das zweite Mal in Folge bei den Olympischen Spielen dabei.