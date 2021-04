Südkoreanisches Frauen-Doppel gewinnt Tennis-Turnier in Antalya

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Tischtennisspielerinnen Jang Su-jeong und Lee So-ra haben in Antalya im Doppel gewonnen.





Im Halbfinale des 13. ITF-Turniers in der türkischen Großstadt am Samstag setzte sich das Duo gegen die Gegnerinnen aus Spanien mit 6:3 und 6:4 durch. Im Finale gewannen sie dann mit 2:1-Sätzen gegen Maria Paulina Perez-Garcia aus Kolumbien und María José Portillo Ramírez aus Mexiko. Beide Spielerinnen hatten in Antalya bereits jeweils einen Sieg im Doppel eingefahren. Zusammen erkämpfte sich das Frauen-Duo den insgesamt vierten ITF-Titel im Doppel.





Bei den Männern gewann der Südkoreaner Hong Seong-chan im Einzel nach einem 2:0-Sieg im Finale gegen Sanjar Fayziyev aus Usbekistan.





Der 23-Jährige war damit erstmals nach einem Jahr und sieben Monaten auf der ITF-World Tour erfolgreich. Zuletzt hatte er im August 2019 im thailändischen Hua Hin gewonnen. Hong sagte, dass er kurz vor dem Turnier seinen Schläger gewechselt und sich anfangs schwergetan habe. Mit der Zeit habe er sich an seinen neuen Schläger gewöhnen und seine Leistung steigern können.