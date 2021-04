Säbelfechterin Jeon Ha-yeong gewinnt Junioren-WM

ⓒ YONHAP News, KOREAN FENCING FEDERATION

Die südkoreanische Säbelfechterin Jeon Ha-yeong hat bei den Junioren-Fechtweltmeisterschaften in der Kategorie U-20 gesiegt.





Bei dem Turnier in Kairo konnte sie sich im Finale des Säbel-Wettbewerbs im Frauen Einzel gegen die Türkin Erbil Nisanur mit 15:14 durchsetzen und die erste Goldmedaille für das südkoreanische Team gewinnen. Die Junioren-WM fand in der Kategorie U-20 und U-18 statt. Jeon hatte in der Kategorie U-20 teilgenommen.





Südkoreanische Säbelfechterinnen und -Fechter sind bei internationalen Turnieren erfolgreich. Zu den Stars der südkoreanischen Fechtmannschaft gehören unter anderem Oh Sang-uk, Gu Bon-gil und Kim Ji-yeon.