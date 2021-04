Son Won-pyeong: „Schnee im April“

ⓒ Getty Images Bank

Es sah aus, als ob es jeden Augenblick schneien würde. Wir saßen in einem Café. Ich hatte mir frei genommen, um mit meiner Frau eine Reise zu machen, aber schließlich waren wir nicht verreist. Ein paar Tage noch hatte ich Urlaub.

Wir einigten uns letzten Ende, unsere Ehe nach fünf Jahren und vier Monaten zu beenden.

Als wir das Café verließen, schneite es. Wir eilten nach Hause. Vor der Wohnungstür wartete Marie.

Vor ein paar Monaten hatten wir auf einem Homestay-Austausch-Webseite eine Unterkunft angeboten: „Saubere Wohnung im Herzen von Seoul, nur 7 Minuten von der U-Bahnstation entfernt. Wir sorgen jeden Tag für saubere Handtücher und ein ordentliches Frühstück im koreanischen Stil und helfen Ihnen bei Ihrem Aufenthalt in Seoul gerne weiter. Willkommen in Korea.“

Die Resonanz war besser als erwartet und es kamen Anfragen aus der ganzen Welt. Unter anderen auch von Marie: „Marie Krauser, 53, wohnhaft in Rovaniemi, Finnland. Ich interessiere mich sehr für Korea und würde gerne einmal dorthin reisen.“

Meine Frau fand es interessant, dass Marie in Finnland lebte, noch dazu in Rovaniemi, dem offiziellen Wohnsitz des Weihnachtsmanns. Wir antworteten Marie, und sie beschloss, Mitte Januar eine Woche bei uns zu verbringen.

Aber wir haben Marie im Januar nicht kennengelernt. Am selben Tag, an dem sie in Korea ankommen sollte, schickte sie eine kurze Entschuldigung per E-Mail und meinte, dass sie ihre Reise aus persönlichen Gründen absagen müsse. Uns erreichten andere E-Mails von Leuten aus der ganzen Welt, alle wollten bei uns wohnen. Aber meine Frau und ich entfernten uns immer weiter voneinander und kurz darauf löschten wir den Eintrag auf der Website.

Da schrieb uns Marie erneut. Sie werde übermorgen in Korea ankommen. Meine Frau und ich beschlossen, sie nur eine Nacht bleiben zu lassen. Wir wollten ihr am nächsten Tag erklären, dass ihre Ankunft zu unerwartet und unsere Situation gerade etwas schwierig sei. Und dass es schön wäre, wenn sie sich eine andere Unterkunft suchen würde ...









Son Won-pyeong, geboren 1979, gewann mir ihrem Debütroman „Almond“ 2016 den Changbi-Preis für Young Adult Fiction. 2017 wurde sie mit dem 5. Jeju Friedensliteraturpreis ausgezeichnet. Ihre Erzählung „Schnee im April“ von Son Won-pyeong aus dem Jahr 2017.