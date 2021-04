Jungkook _ Euphoria

Du bist eine in meinem Leben wieder aufgehende Sonne, eine Wiederkehr meiner Kindheitsträume





Ich weiß es nicht, was die Gefühle bedeuten sollen. Bin ich vielleicht auch hier in einem Traum?





Blaue Fata Morgana inmitten der Traumwüste, tief in mir a priori





Ich werde glücklich, so dass mein Atem fast stockt, die Umgebung wird immer transparenter





Dort von weitem kann man das Meer hören, über die Träume und Büsche hinweg





Geh dorthin, wo man es klarer hören kann, Take my hands now













행복하다 glücklich sein

행복해지다 glücklich werden

숨이 막히다 der Atem stockt

~듯이 als ob, wie

숨이 막힐 듯이 행복해져 Ich werde glücklich, so dass fast mein Atem stockt.