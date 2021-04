Seventeen mit erfolgreichem Auftritt in The Ellen DeGeneres Show

ⓒ PLEDIS ENTERTAINMENT

Die koreanische Gruppe Seventeen hat am 1. April ihren Auftritt in der US-amerikanischen Talkshow The Ellen DeGeneres Show erfolgreich absolviert. Ausschnitte aus dieser Show wurden weltweit gerne gesehen.

Weil die Fans sich den Auftritt ihrer Idole unbedingt schnell ansehen wollten, besuchten sie die Seite von Headline Planet in so großer Zahl, dass die Seite fast lahmgelegt wurde. Als viele keinen Zugang finden konnten, hat Headline Planet schließlich in sozialen Netzwerken Mitteilungen veröffentlicht, dass wegen des enormen Besucherandrangs die Seite nur langsam lade.

Auch Billboard berichtete sogleich vom Auftritt der Jungs in der beliebten Show und beleuchtete ihre bemerkenswerten Performances.

Die Fans waren begeistert davon, dass trotz schneller Tanzschritte die Stimmen der Interpreten, als sie ihren Hitsong „HIT“ sangen, gar nicht zitterten. Das „HIT“-Performancevideo ist derzeit bei YouTube sehr gefragt. Viele sind schon auf weitere Auftritte dieser Boyband gespannt. Seventeen wollen Ende April ihre dritte Single für Japan herausgeben und dort ein Fantreffen und eine Talkshow veranstalten.