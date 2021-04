Kim Se-jeong begeistert internationale Fans

ⓒ JELLYFISH Entertainment

Mitglied von Gugudan und IOI und zugleich Schauspielerin – das ist die Sängerin Kim Se-jeong. Sie debütierte als Gugudan-Mitglied, wirkte dann auch als Sängerin in der Projektgruppe IOI mit. Jüngst ist sie erfolgreich in einer TV-Serie aufgetreten.

Diese Künstlerin veröffentlichte am 29. März ihr zweites Minialbum, von dem in- und ausländische Fans begeistert sind. Man konnte das Album gleich nach der Herausgabe in den oberen Regionen der iTunes Album Charts verschiedener Länder vorfinden.

Dieses Mal hat die Sängerin an allen Liedern mitgewirkt. Sie bewies also, dass sie das Zeug zur Singer-Songwriterin hat.