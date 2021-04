Shinee bringt erfolgreich erstes Online-Konzert über die Bühne

ⓒ SM Entertainment

Die Gruppe Shinee hat am 4. April ihr erstes Online-Konzert erfolgreich veranstaltet. Es sahen sich etwa 130.000 Fans aus 120 Ländern an. Um nur einige zu nennen: USA, Japan, Italien, China, Deutschland, Schweden, Dänemark, Polen usw.

In einigen Ländern wurden die Gruppe und ihr Konzert so oft erwähnt, so dass die Hashtags SHINEE und Shinee_BeyondLIVE auf Platz eins von Twitter Trend kamen.

An diesem Tag sangen die Jungs insgesamt 19 Lieder. Einige aus ihrem neuen siebten regulären Album und auch ältere wie “View”, “Sherlock”, “Juliette” und weitere.

Auch die Performances zum Lied “Atlantis”, das im regulären siebten Repackage Album enthalten und erst ab 12. April erhältlich sein wird, wurden gezeigt.

Shinee waren sehr dankbar, dass sie dank der modernen Technologie wieder vollzählig vor ihren Fans stehen konnten.