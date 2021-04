Moderner Fünfkämpfer Jun Woong-tae gewinnt Weltcup in Sofia

ⓒ YONHAP News, Korea Modern Pentathlon Federation

Der südkoreanische Moderne Fünfkämpfer Jun Woong-tae hat bei seiner ersten Teilnahme an einem internationalen Wettkampf in diesem Jahr im Einzel gesiegt.





Beim Weltcup im bulgarischen Sofia erzielte der 25-Jährige 1457 Punkte und setzte sich mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Zweiten Robert Kasza aus Ungarn durch. Den dritten Platz belegte Ilya Palazkov aus Belarus.





In den Disziplinen Fechten, Schwimmen und Reiten erreichte der Sdkoreaner den vierten Platz. In der Kombination aus Laufen und Schießen kam er zwei Sekunden vor Kasza als Erster ins Ziel.





Jun ist dank seines Bronzenmedaillengewinnns bei der Weltmeisterschaft 2019 bei den Olympischen Spielen in Tokio startberechtigt.





Der Spitzenathlet hatte nach einem zweiten Platz beim Weltcup in Kairo im Februar letzten Jahres an keinem internationalen Wettbewerb mehr teilgenommen, da seitdem sämtliche Wettbewerbe wegen der Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt wurden. Um sich einen eigenen Rhythmus zu verschaffen, hatte Jun in sozialen Netzwerken täglich seine absolvierten Trainingseinheiten dokumentiert.





Sein Weltcup-Sieg macht Hoffnung darauf, dass erstmals ein Südkoreaner olympisches Gold im Fünfkampf holen kann.