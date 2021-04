Astro _ Crazy Sexy Cool

Nicht zu ersetzende mysteriöse Attraktivität, keinen Raum frei für den Atem, aber dennoch gefüllt. Ich habe besondere Gefühle





Bereits instinktive Handlungen, wir reagieren auf den Anderen. Feeling. In dem Moment werde ich zu dir hingezogen





Crazy sexy cool, das Ende der Nervosität. Der Wind streift vorbei, fühl mal





Von jetzt an bist du der Traum, der Tanz, den ich tanzen will. Der Wind ist wie dein Atem





An deiner Seite will ich wie der duftende Atemwind wehen, so dass du nicht von mir gehen kannst













나의 숨결 mein Atem

너의 숨결 dein Atem

~같다 wie, als ob

바람 같아 Es ist wieder der Wind

봄 같아 Es ist wie der Frühling