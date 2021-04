Taxi-Trends

ⓒ YONHAP News

Taxifahren in Südkorea ist bequem und nicht so teuer, wird aber immer unübersichtlicher. Jeder Reiseführer informiert über die Unterschiede zwischen normalen Taxis, schwarzen Deluxe-Taxis und Call-Taxis, die vor allem in den Preisen bestehen. Ab 2013 hat Uber versucht, in Südkorea Fuß zu fassen, musste seine App nach vier Jahren aber zunächst deaktivieren. App-basierte Calltaxi-Dienste wie Kakao-Taxi wurden jedoch immer erfolgreicher. Seit der Marktliberalisierung letztes Jahr ist es für App-Anbieter leichter geworden, mit lizensierten Taxifahrern und Firmen zu kooperieren, und seitdem gibt es immer mehr Uber- oder Tada-Taxis auf den Straßen. Weitere Start-Ups werden ihre Apps bald ins Rennen werfen. Sprechen wir heute über diese Alternative zum eigenen Auto.