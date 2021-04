Indonesien feiert zweiten Ramadan in Corona-Zeiten

ⓒ YONHAP News

Der Islam feiert den zweiten Fastenmonat Ramadan in Corona-Zeiten.





In Indonesien, wo weltweit die meisten Muslime leben, wurde der gestrige Dienstag als erster Fastentag ausgerufen. Insgesamt sind die Corona-Auflagen weniger streng als im vergangenen Jahr. Unter anderem sind gemeinsame Gebete in der Moschee teilweise erlaubt.





Der Ramadan beginnt traditionell im neunten Monat des Mondkalenders, wenn die schmale Mondsichel nach dem Neumond wieder am Himmel zu sehen ist. Während des Fastenmonats sollen die Gläubigen tagsüber nicht essen oder trinken. Das tägliche Fasten wird nach dem Abendgebet mit dem Iftar, einem festlichen Abendessen, gebrochen.





In Indonesien sind 87 Prozent der 270-Millionen-Bevölkerung Muslime. Im vergangenen Jahr wurden in dem Land in Regionen, in denen ein Lockdown verhängt wurde, Treffen in großen Gruppen, wie sie während des Ramadan normalerweise stattfinden, verboten. Auch muslimische Verbände hatten die Gläubigen gebeten, keine gemeinsamen Gebete zu veranstalten.





Dieses Jahr sollen in den roten und orangenen Gebieten mit einer hohen Corona-Infektionsgefahr die Gläubigen zuhause beten. In den restlichen Gebieten sind die Gebete Tarawih in den Moscheen erlaubt. Die islamischen Gotteshäuser dürfen jedoch nur zur Hälfte ausgelastet werden. Das Mahl am Abend „Iftar“ darf in diesem Jahr in Speiselokalen und Cafés gemeinsam mit Familie und Freunden eingenommen werden. Die Regierung von Jakarta ließ zuvor 317 Moscheen desinfizieren.





Während der Feierlichkeiten des Idul Fitr, unmittelbar im Anschluss an Ramadan, sollen Muslime nicht in ihre Heimatstädte reisen. Nach Schätzung des indonesischen Verkehrsministeriums werden etwa 27 Millionen Menschen die Reise in die Heimat antreten.