Olympischer Fackellauf durch Osaka wurde wegen Corona in Park verlegt

Wegen steigender Corona-Zahlen wurde der olympische Fackellauf im japanischen Osaka von den öffentlichen Straßen in einen Park verlegt.





In Japan steigen die Corona-Zahlen wieder drastisch an. Laut dem Sender NHK gab es am gestrigen Dienstag im ganzen Land 3.455 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Elf Wochen nach Ausrufung des Corona-Notstands in elf Großstädten am 26. Januar ist die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag erneut auf über 3.000 gestiegen.





Ungefähr 30 Prozent der am Dienstag bestätigten Neuinfektionen wurden in Osaka gemeldet, wo seit dem 5. April Notmaßnahmen gelten. Erstmals hat die Zahl der Neuinfektionen in Osaka die 1000er-Marke überschritten. Der Gouverneur der Präfektur, Hirofumi Yoshimura, sagte, die Lage sei sehr ernst. Es werde überlegt, bei der Zentralregierung eine erneute Ausrufung des Notstands zu beantragen.





Aus Gründen des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen wurde der Fackellauf zu den olympischen Spielen, der durch öffentliche Straßen Osakas führen sollte, im Expo-Gedenkpark ohne Publikum ausgetragen. Dem Fackellauf durften nur bis zu vier Familienangehörige der Läufer beiwohnen. An dem olympischen Fackellauf in Osaka nahmen an zwei Tagen rund 100 Läufer teil.





Die japanische Regierung erwägt, auch für die Präfekturen in der Hauptstadtregion, Aichi Kanagawa Chiba und Saitama zusätzliche Corona-Maßnahmen zu verkünden. Der Anfang Januar ausgerufene Corona-Notstand wurde um den 22. März, vier Tage vor Beginn des olympischen Fackellaufs, zuletzt in der Hauptstadtregion, aufgehoben. Vor zehn Tagen wurden in drei Großräumen, einschließlich Osaka zusätzliche Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt. Die Maßnahmen wurden am Montag auf Tokio, Kyoto und Okinawa ausgedehnt.