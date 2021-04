Lunarsolar erreicht Spitzenplatz der iTunes in Kolumbien

ⓒ J PLANET Entertainment

Die koreanische Girlgroup Lunarsolar debütierte erst im September 2020 und hat am 7. April bereits ihr zweites Singlealbum herausgegeben. Die Sängerinnen haben ihre ersten Aktivitäten mit dem Lied “DADADA” hinter sich gebracht und die Resonanz ist gut! Besonders im Ausland kommen Lunarsolar mit ihrem Song gut an.

In Kolumbien kam das Singlealbum gleich nach der Herausgabe auf Platz eins der iTunes Top Album Charts. In der Türkei auf Platz vier, in Italien auf Platz 20 und so weiter. Besonders in Europa und Südamerika sind sie gefragt.

Das Lied “DADADA” ist sehr fröhlich und man bekommt gleich gute Laune, wenn man sich den Song anhört.