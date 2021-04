Rose von Blackpink hat zwei Einträge im Guinnessbuch

ⓒ YG Entertainment

Die Sängerin Rose von Blackpink hat es geschafft, mit ihrem Sololied “On the Ground” gleich zweimal ins Guinnessbuch Guinness World Records zu kommen.

Guinness hat am 9. April bekannt gegeben, dass das Musikvideo zum Lied binnen 24 Stunden das meist gesehene Musikvideo von einem K-Pop-Solokünstler auf YouTube sei. Das wurde nun offiziell bestätigt. Das Video wurde am ersten Tag der Herausgabe 41,6 Millionen Mal gesehen. Es ist ein neuer Rekord, noch vor kurzem war Psys “Gangnam Style” mit 36 Millionen Klicks der Rekordhalter. Nach acht Jahren gab es nun eine Änderung.

Außerdem kam Rose als erste Künstlerin als Solosänger und Gruppenmitglied auf Platz eins der Billboard Global Charts. Anhand der Streaming- und Verkaufszahlen in 200 Regionen auf der ganzen Welt kam “On the Ground” auf Platz eins von US-Billboard Global. Letztens stand sie mit dem Lied “Lovesick Girls” an der Spitze dieser Charts.