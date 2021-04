Bilderbuch von Lee Juck derzeit sehr beliebt

ⓒ MUSIC FARM

Der koreanische Solosänger Lee Juck hat im letzten Juni ein Bilderbuch herausgegeben, das derzeit von allen Kinderbüchern am meisten verkauft wird.

Lee Juck hatte das gleichnamige Lied „Things We Took For Granted“ im letzten Jahr veröffentlicht. Entsprechend dem Liedtext haben dann verschiedene Maler Zeichnungen beigesteuert und so entstand ein Bilderbuch. Die drei Malerinnen befanden sich jeweils in Australien, in den USA und Korea und haben die Corona-Pandemie aus anderer Perspektive erlebt. Diese Erfahrungen wurden in ihren Bildern verarbeitet.

Im Lied wird gesungen, “Wir haben erkannt, wie wertvoll der Alltag ist. Wir haben den Alltag selbstverständlich gelebt, bis wir den Alltag zurückerhalten, lachen wir gemeinsam.”

Wenn man sich das Lied anhört und dabei natürlich das Bilderbuch vor sich hat, schöpft man wieder Hoffnung, diese schwierige Situation gut meistern zu können.