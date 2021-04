TXT tritt in US-TV-Shows auf und nimmt Auslandsmarkt ins Visier

ⓒ Big Hit Music

Die koreanische Boyband Tomorrow X Together (TXT) hat den Auslandsmarkt ins Visier genommen. Die Koreaner traten am 16. April in der “The Ellen DeGeneres Show” auf und haben verschiedene Performances gezeigt. Es ist das erste Mal, dass die Jungs in einer US-amerikanischen TV-Talkshow aufgetreten sind. Sie haben das Lied “We lost the Summer” gesungen. Es handelt von der völlig veränderten Welt und die Reaktionen der Teenager auf diese neue Situation, die wegen Covid-19 hervorgerufen wurde. Als TXT diesen Song, der im dritten Minialbum enthalten ist, im Oktober letzten Jahres veröffentlicht hatten, waren viele Fans auf der ganzen Welt vom Liedtext besonders angetan.

TXT wurden bereits von verschiedenen renommierten Medien als K-Pop Star der vierten Generation genauestens beleuchtet. Das erste reguläre Album, das sie im Januar in Japan herausgegeben haben, stieg auch in die US-Charts Main Album von Billboard “Billboard 200” ein.