Olympia: Südkoreanische Fußballmannschaft bei Auslosung in Topf 1

ⓒ FIFA

Die FIFA hat am Freitag letzter Woche (Ortszeit) die Einteilung der Teams für die Auslosung zum olympischen Fußballturnier ab Juli in Tokio bekannt gegeben.





Südkorea befindet sich in einem Topf mit Gastgeber Japan, Brasilien und Argentinien. Die vier Töpfe wurden auf Grundlage der Ergebnisse bei den letzten fünf olympischen Turnieren zusammengestellt. Die südkoreanische Mannschaft war bei den letzten fünf olympischen Turnieren in die Hauptrunde eingezogen. 2004 in Athen und 2016 in Rio de Janeiro schaffte es Südkorea bis ins Viertelfinale. 2012 in London gewann die südkoreanische Auswahl Bronze.





In Topf zwei für die Auslosung befinden sich Mexiko, Deutschland, Honduras und Spanien. Topf drei wurden Ägypten, Neuseeland, Elfenbeinküste und Südafrika zugeteilt. In Topf vier befinden sich Australien, Saudi-Arabien, Frankreich und Rumänien.





Südkorea könnte bei der Auslosung am Mittwoch in Zürich Mexiko als Gegner zugelost werden. Gegen Mexiko hatte Südkorea bei den Olympischen Spielen bisher fünf Mal gespielt. In Rio de Janeiro gewann Südkorea mit 1:0. Gegen Honduras verlor Südkorea in Rio im Viertelfinale.