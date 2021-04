Südkoreanisches Curlerinnen gewinnen in Calgary gegen Favorit Schweden

ⓒ YONHAP News

Das südkoreanische Frauen-Curlingteam hat mit einem Sieg gegen den haushohen Favoriten Schweden für Furore gesorgt.





Das Team um Skip Kim Min-ji setzte sich im Grandslam-Turnier Humpty’s Championscup im kanadischen Calgary im zweiten Match der Vorrundengruppe B gegen die Schwedinnen mit 8:7 durch.





Bei einem Grandslam-Turnier gehen die 12 stärksten Mannschaften an den Start. Das südkoreanische Team rangiert auf der Weltrangliste momentan auf Platz elf. Die schwedische Mannschaft um Skip Anna Hasselborg gewann bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Goldmedaille und führt aktuell die Weltrangliste an.





Die südkoreanischen Curlerinnen dominierten im ersten End mit drei Punkten Vorsprung. Im zweiten End gaben sie zwar einen Punkt ab, den Punktverlust konnten sie allerdings wieder wettmachen und nach dem dritten End mit 5:1 führen. Nach weiteren Punktverlusten fielen sie nach dem siebten End auf 6:7 zurück. Im achten und letzten End konnte das Team dann zwei Punkte hinzufügen und knapp gewinnen. Im darauf folgenden dritten Gruppenspiel war das südkoreanische Team jedoch den Gegnerinnen aus der Schweiz mit 6:7 unterlegen.





Im ersten Match davor hatte die Mannschaft gegen das kanadische Team mit Skip Tracy Fleury mit 3:5 verloren. Im vierten und letzten Vorrundenspiel wird sie gegen das kanadische Team mit Skip Jennifer Jones antreten.





In der Vorrunde des Turniers spielen jeweils sechs Teams in zwei Gruppen. Die besten sechs Teams ziehen ins Playoff ein. Die südkoreanischen Curlerinnen sind mit einem Sieg und zwei Niederlagen um zwei Stufen, auf Rang fünf, abgerutscht. Gruppenerste sind die Kanadierinnen mit drei Siegen.





Das südkoreanische Team um Skip Minji gewann 2019 bei der Frauen-Curling-WM die Bronzemedaille.