Alle Kerle sind gleich (8) 말씀 편하게 하세요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „말씀 편하게 하세요; malsseum pyeonhage haseyo“

Deutsch: „Bitte lassen Sie doch die Höflichkeitsformen weg“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





말씀 höfliche Form des Nomens 말 für „Worte“

편하게 adverbiale Form des Verbs 편하다 für „bequem sein“

하- Verbstamm des Verbs 하다 für „tun, machen“

-세요 höfliche Imperativform





Der Ausdruck 말씀 편하게 하세요 bedeutet wortwörtlich „Machen Sie Ihre Worte bequem“. „Bequem“ heißt in diesem Fall, dass der Gesprächspartner die Höflichkeitsformen nicht zu sehr beachten muss und seine Worte gegenüber dem Sprecher gerne locker und frei formulieren kann. Daher benutzen diesen Ausdruck vorwiegend junge Menschen gegenüber älteren, die sie trotz des Altersunterschieds höflich anreden. Mit dem Ausdruck möchte also der jüngere Sprecher den älteren Gesprächspartner freundlich darauf hinweisen, dass der Gesprächspartner ihn gerne duzen möge, um vor allem mehr Vertrautheit zwischen ihm und dem Gesprächspartner zu schaffen. Den Ausdruck könnte man daher auf Deutsch in etwa mit „Bitte lassen Sie doch die Höflichkeitsformen weg“ übersetzen.





Ergänzungen

뼈: Nomen für „Knochen“

영혼: Nomen für „Seele“