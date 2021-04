Aizen Global entwickelt KI-Finanzdienste

ⓒ AIZEN GLOBAL

Das koreanische Startup-Unternehmen Aizen Global entwickelt Finanzdienste auf der Grundlage der künstlichen Intelligenz (KI). Firmenchef Kang Jung-seok:





Das Unternehmen wurde 2016 als Entwickler von KI-basierten Finanzlösungen gegründet. Ich dachte, dass ein großer Teil der Bankdienste automatisiert ist. Als ich an einem MBA-Programm in den USA teilnahm, sudierte ich datenbetriebenes Marketing. Ich lernte, dass es in den USA normal ist, Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen. Beim Studium von KI-Algorithmen fand ich heraus, dass KI eng mit der Kreditwürdigkeit zu tun hatte, um Finanzrisiken zu managen, sowie mit Daten für die Analyse von sozialen Trends. Ich dachte, dass es möglich ist, automatisierte Finanzsysteme aufzubauen.





Aizen Global entwickelt KI-Plattformen, die auf Finanzdaten spezialisiert sind. Kang war früher für den Bereich Investitionen bei der Citigroup zuständig. Aizen Global gründete er, um seine Vision zu verwirklichen, die KI-Technologie in den Finanzbereich zu integrieren:





In Krisenzeiten wie etwa eine Pandemie oder eine Finanzkrise können Finanzinstitute Verluste verzeichnen. Falls das passiert, können ihre Systeme ohne, oder nur mit geringer menschlicher Kontrolle, geändert werden? Unsere Lösung kann automatisch die Kreditvergabe stoppen und Risiken in bestimmten Segmenten reduzieren. Sie kann Daten präzise analysieren und das Ergebnis in Ausdrücke umsetzen, die von den Finanzinstituten verstanden werden. Sie bemisst und managt auch Risiken. Duch die Einführung dieses Systems können die Institute Kunden sichern, Produkte entwickeln und mehr Umsatz erzeugen.





Die Softwarelösung der Firma, ABACUS, kann unautorisierte Kartentransaktionen entdecken, Darlehensvorschriften von Banken prüfen und Versicherungsforderungen klassifizieren. Die KI-Maschine sammelt Millionen von Daten über Klienten wie Banken, Kartenunternehmen und Versicherungsfirmen. Um illegale Transaktionen aufzuspüren, ist es nötig, jede einzelne von ihnen zu überprüfen. Durch die Verwendung von ABACUS kann das Ergebnis sofort abgerufen werden. Auch kann es für das Marketing gebraucht werden, und Banken und Versicherungsfirmen können spezielle Zinssätze oder Finanzprodukte für einzelne Kunden anbieten:





Finanzdienste können jetzt auch denjenigen zur Verfügung gestellt werden, die von der Hand im Mund leben. Menschen, die ihre medizinischen Behandlungskosten nicht bezahlen können, könnten auf der Grundlage verschiedener Daten Kredite aufnehmen. Eine riesige Datenmenge kann die potenziellen Risisken genauer erfassen.





Das Unternehmen entwickelte das KI-System in Zusammenarbeit mit Professoren des KI-Instituts der Seouler Nationaluniversität und dem Koreanischen Institut für fortgeschrittene Wissenschaft und Technologie. Gegenwärtig wird die Lösung von großen Finanzgruppen in Korea, darunter Woori Bank, Woori Card, Hyundai Card sowie Samsung Fire and Marine Insurance benutzt. Die Standard Chartered Bank in Hongkong nahm Aizen Global in ihre Liste der Top-Ten-Fintechfirmen auf. Auch gewann es den ersten Preis bei der Hong Kong Fintech Week. Das Unternehmen will jetzt stärker in den südostasiatischen Markt vorstoßen. In Vietnam und Singapur hat es bereits seinen KI-Bankservice eingeführt:





Die KI-Verleih-Plattform von Aizen Global mit dem Namen CreditConnect ermöglicht es Finanzunternehmen, Kunden zu finden, Produkte zu entwickeln, Risiken zu managen und Systeme zu betreiben. In anderen Ländern wie Vietnam, Indonesien, Thailand, Japan und Russland kann sie genau wie in Korea arbeiten. Die Plattform wird bereits in Korea und Vietnam betrieben. Sie wird schon bald in Indonesien starten, und Vorbereitungen werden in Thailand getroffen. Auch planen wir mittel- bis langfristig, den Markt in Malaysia und Japan auszuloten.





CreditConnect ist eine KI-Plattform, um Kreditdienste für Kunden anzubieten. Sie verbindet Finanzinstitute mit Datenplattformen, die treue Kunden haben, etwa in den Bereichen Online-Shopping, Gesundheit und Fortbildung. Darüber will Aizen Global ein Win-Win-Geschäft mit der koreanischen Finanzindustrie aufbauen, die ihre Kundenbasis in Südostasien erweitern will:





Der Ausdruck “AI for better finance” repräsentiert unser Ziel. Technologien können die Basis schaffen, auf der dann Finanzdienste den Unterpriveligierten zugänglich sind. Finanzlösungen unter Verwendung der KI-Technologie können weltweit und ungeachtet der Region angewendet werden. Ich denke, das ist von großem Vorteil. Unser Ziel ist es, uns zu einer globalen Firma zu entwickeln, um datenbetriebene Finanzdienste in verschiedenen Teilen der Welt anzubieten.