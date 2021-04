Myanmar verweigert Einreise von südkoreanischen Mönchen

ⓒ YONHAP News

Die Militärführung Myanmars hat einen Einreiseantrag von buddhistischen Mönchen des Ordens Jogyejong abgelehnt. Die koreanischen Mönche hatten um die Einreise gebeten, um für die Not leidenden Menschen in Myanmar vor Ort beten zu können.





Der Orden reagierte enttäuscht. Der Ausschuss für Gesellschaft und Arbeit des Jogye-Jong Ordens teilte gestern mit, dass der Antrag für die Einreise von drei Mönchen zum Zwecke einer Gebetstour für den Frieden in Myanmar vom myanmarischen Außenministerium abgelehnt worden sei. Ein Mitarbeiter der myanmarischen Botschaft habe die Meldung über die Ablehnung des Gesuchs übermittelt. Von diesem Mitarbeiter habe man auch mitgeteilt bekommen, dass der Standpunkt des Außenministeriums der Standpunkt der Militärführung sei.





Der Ausschuss äußerte sich zutiefst enttäuscht darüber, dass in einem Land, in dem die Mehrheit der Bevölkerung Buddhisten sind, sogar die Einreise von buddhistischen Mönchen, die für den Frieden beten wollen, verweigert werde. Man werde aus der Ferne dafür beten, dass Gewalt und Morde in Myanmar gestoppt werden und die Menschen des Landes von Gefahren und Not befreit werden.