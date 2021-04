ITZY veröffentlicht diesen Monat neues Album

Die K-Pop-Girlgroup ITZY soll in diesem Monat ihr Comeback geben. So wird von der Gruppe am 30. April ihre vierte EP „Guess Who“ herauskommen.





Das neue Album beinhaltet auch den Haupttrack “In the Morning”, das von dem Label-Gründer Park Jin-young produziert wurde.





Die EP umfasst insgesamt sechs Lieder von Songwritern, die bereits mit Stars wie BTS, TWICE und IU zusammengearbeitet haben.