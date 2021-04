Entlang der U-Bahn-Linie 5: Kinderpark, Olympiapark

ⓒ Getty Images Bank

Bei diesem herrlichen Frühlingswetter hält man sich doch am liebsten im Grünen auf. Entlang der Linie 5 liegen zwei schöne Parks, die zum Spaß haben einladen. Zum einen der Große Kinderpark. Hier gibt es nicht nur eine Menge Fahrgeschäfte, sondern auch einem kleinen Zoo und einen botanischen Garten, einer Bühne für kulturelle Aufführungen und verschiedene Erlebnis-Einrichtungen. Und zum anderen der Olympiapark, für die Asienspiele 1986 und für die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul erbaut. Hier befinden sich nicht nur moderne Sporteinrichtungen, sondern auch historische Überreste aus der frühen Baekje-Zeit, unter anderem die Festung Mongchontoseong und der künstliche See Mongchonhaeja.