Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Netflix, Kia CORP, YONHAP News

Beim Streaming-Marktführer Netflix scheint der Corona-Boom vorbei zu sein. Im ersten Quartal dieses Jahres abonnierten 3,98 Millionen diesen Dienst, und damit ging die Anzahl der Neukunden von Netflix auf ein Viertel der Zahl im selben Vorjahreszeitraum zurück. Damit erreichte die Zahl neuer Abonnenten im ersten Quartal den tiefsten Stand seit vier Jahren. Netflix rechnet damit, dass die Anzahl der Abonnenten auch im zweiten Quartal lediglich um etwa eine Million zulegen wird. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres betrug die Zahl der neuen Kunden 10 Millionen. Mit Stand von Ende März beläuft sich die Zahl der zahlenden Abonnenten von Netflix weltweit auf 207,6 Millionen. Trotz des Rückgangs der Zahl neuer Kunden ist der Umsatz im ersten Quartal mit 7,2 Milliarden Dollar gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 24% gestiegen. Der Geschäftsgewinn wuchs mit 2 Milliarden Dollar um 27,4%. Nach dem Boom zu Beginn der Corona-Krise, der Netflix im Vorjahr Rekordergebnisse beschert hatte, flaute der Kundenandrang stark ab. Auslandsmedien analysieren, dass die Corona-Impfung, der verstärkte Wettbewerb mit wachsender Konkurrenz sowie mangelnde Angebote aufgrund pandemiebedingter Produktionsprobleme zum Rückgang der Abonnentenzahl geführt haben. Das Augenmerk der koreanischen Netzbürger galt dabei dem Umstand, dass der südkoreanische auf Netflix gezeigte Science-Fiction-Film ´Space Sweepers´ von 26 Millionen Abonnenten angesehen wurde. Nach Netflix-Angaben gewann der Film, der am 5. Februar auf Netflix Premiere feierte, in 28 Tagen weltweit die Gunst von 26 Millionen Haushalten. Der Film sicherte sich in 80 Ländern einen Platz unter den Top Ten.





Die Aufmerksamkeit der Netzbürger weckte auch eine Nachricht über die steigende Beliebtheit von Hybrid-Autos. Mit wachsendem Umweltbewusstsein zeigen immer mehr Menschen großes Interesse an umweltfreundlicheren Fahrzeugen wie Elektroautos. Damit steigt auch die Nachfrage nach Hybrid-Autos. Kunden, die an Elektroautos interessiert sind, entscheiden sich zunächst für Hybridfahrzeuge, die sich bereits hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit bewährt haben. Neuesten Angaben des koreanischen Autoindustrieverbandes und des koreanischen Importwagenverbandes zufolge beträgt die Zahl der Hybridfahrzeuge, die im ersten Quartal dieses Jahres abgesetzt wurden, 48.284. Damit ist diese Zahl gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 120% nach oben geklettert und macht an der gesamten Zahl der verkauften umweltfreundlichen Fahrzeuge von 68.546 einen Anteil von 70,4% aus. Vor allem die monatliche Verkaufsmenge ist 13 Monate in Folge gestiegen. Im vergangenen Monat wurden über 18.000 Hybrid-Autos verkauft. Im ersten Quartal haben einheimische Fertigwagenhersteller 34.005 Hybridfahrzeuge und Importwagenvertriebe 14.279 Einheiten abgesetzt. Sowohl bei einheimischen als auch bei ausländischen Marken stiegen die Verkaufszahlen. Das Automodell mit Hybridantrieb, das sich im ersten Quartal größter Beliebtheit erfreut hat, ist der neue Kia Sorento Hybrid. Davon wurden 10.190 Exemplare verkauft. Die Nr. 2 der einheimischen Hybridfahrzeuge ist der neue Grandeur Hybrid, von dem im ersten Quartal 7.274 Einheiten abgesetzt wurden. Unter den Importwagen mit Hybridantrieb sind der Mercedes-Benz E350 4Matic, der Lexus ES 300h und der Mercedes-Benz CLS 450 4Matic am beliebtesten.





Für die Netzbürger interessant war auch die Nachricht, dass das wichtigste Exportziel der einheimischen Verlage China ist. Das Institut für Förderung der Verlagsindustrie hat die Export- und Importlage der koreanischen Verlage in den Jahren 2018 und 2019 untersucht. Untersucht wurden 1.016 einheimische Verlage und ihre Verkaufsleistungen. 13,5% der untersuchten Verlage haben Exportverträge abgeschlossen. Der Anteil der Verlage, die Importverträge abgeschlossen haben, ist mit 26,3% doppelt so hoch. Der durchschnittliche Umsatz der Verlage im Jahr 2018 betrug 830 Mio Won, rund 744.000 Dollar. Der durch den Export erzielte Umsatz darunter lag bei durchschnittlich 77.000 Dollar. Beide Zahlen stiegen im Jahr 2019 um etwa 10%. An der Anzahl der ins Ausland exportierten koreanischen Bücher machte Asien mit 901 einen Anteil von 91,7% aus. Nach Europa wurden lediglich 59 Bücher koreanischer Autoren oder 6% und nach Nordamerika 15 Bücher oder 1,5% exportiert. Nach einzelnen Ländern betrachtet, war China mit 284 Büchern wichtigster Abnehmer der koreanischen Verlage im Ausland. Danach folgen mit 247 Taiwan, mit 175 Vietnam und mit 68 Japan. Der größte Leserkreis der ins Ausland exportierten koreanischen Bücher sind mit 57% Kinder. 47% der Bücher zielten auf Erwachsene und 1,4% auf Jugendliche ab. An den ausgeführten koreanischen Büchern machen Bilderbücher mit 39,7% den größten Anteil aus, gefolgt von Sprachbüchern mit 18,6% und Literatur mit 13,3%.