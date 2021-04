Day6 veröffentlichen siebtes Minialbum

ⓒ JYP Entertainment

Die Gruppe Day6 hat am 19. April ihr siebtes Minialbum auf den Markt gebracht. Ein Jahr nach der Veröffentlichung des letzten Albums gibt es nun wieder einen Longplayer, an dem alle Mitglieder mitgewirkt haben. Davor hatten sie nämlich Platten von Untereinheiten veröffentlicht. Das große Thema des Albums ist “Perfekte Liebe” und dieses wird aus verschiedener Perspektive behandelt. Das Lied “You Make Me” aus dem neuen Album handelt also von der Liebe, oder genauer von dem Glauben an die Liebe. Im Lied wird gesungen, dass man seine Schritte in Richtung Liebe machen kann, auch wenn es einem manchmal sehr schwerfällt oder es kaum vorangeht.

Aber auch andere Titel sind absolut hörenswert, davon sind die Mitglieder fest überzeugt. Der Anführer der Gruppe Seongjin wird nun seinen Wehrdienst antreten. Das bedeutet, dass wieder für eine längere Zeit die Gruppe nicht vollzählig auf der Bühne stehen kann. Aber die Fans brauchen nicht zu traurig zu sein, denn die anderen werden sich umso mehr bemühen und verschiedenen Soloaktivitäten nachgehen.