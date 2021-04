K-Pop Hallyu Festival “Busan One Asia Festival” findet online statt

© Busan Metropolitan City

Anfang Mai soll vier Tage lang das K-Pop Hallyu Festival Busan One Asia Festival (BOF) stattfinden. Die Teilnehmer an diesem Event wurden schon bekannt gegeben. NCT Dream, The Boyz, Mamamoo, Super Junior, Gummy, Pentagon und weitere.

In diesem Jahr findet das Festival online statt. Aber trotzdem soll in der Stadt Busan reichlich zu sehen sein. In diesem Jahr sollen passend zum Thema „Stadt-Regeneration“ an verschiedenen Orten Projekte durchgeführt werden. Berühmte Künstler und Studenten in Busan wollen die Stadtlandschaft mit Werken verändern.