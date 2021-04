Alle Kerle sind gleich (9) 아무 사이 아니에요

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „아무 사이 아니에요; amu sai anieyo“

Deutsch: „Da ist nichts zwischen uns“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





아무 Vergleichbar mit „überhaupt nicht“, „kein“

사이 Nomen für „Beziehung“

아니- Verbstamm des Verbs 아니다 für „nicht sein“

-에요 höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck heißt wortwörtlich übersetzt so viel wie „Es ist überhaupt keine Beziehung“. Der Sprecher und eine zweite Person stehen im Verdacht, dass etwas zwischen ihnen läuft und sie vermutlich sogar zusammen sind. Der Sprecher betont dann mit diesem Ausdruck, dass er und die betreffende Person entgegen der Annahme in keinerlei besonderer Beziehung zueinander stehen. Der Ausdruck wäre also auf Deutsch übersetzbar mit „Da läuft/ist nichts zwischen uns“ oder etwas freier auch „Wir sind nicht zusammen“.

Zwischen Freunden, die man duzt, müsste man die nicht-höfliche Form mit der nicht-höflichen Aussagenendung -야 verwenden: 아무 사이 아니야.





Ergänzungen

오해: Nomen für „Missverständnis“