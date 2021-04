ⓒ JYP Entertainment

Die K-Pop-Girlgroup TWICE wird am 27. April in der US-amerikanischen TV-Unterhaltungssendung „The Kelly Clarkson Show“ auftreten.





Die Gruppe wird in der beliebten Show ihre im Dezember veröffentlichte Single „Cry For Me“ aufführen.





Eine neue japanische Single soll am 12. Mai erscheinen und die Gruppe wird im Juni in Korea ein neues Album präsentieren.