Südkoreanische Curlerinnen verpassen Playoffs der „Players Championship“

Die südkoreanischen Curlerinnen mit Skip Kim Min-ji haben in der Vorrunde des Grandslam Turniers „Players Championship“ zwei Siege und drei Niederlagen verbucht und den Einzug ins Playoff verpasst.





Das „Team Minji“ verlor im kanadischen Calgary im fünften Match der Gruppe A gegen die Schweiz mit 4:6 und kassierte damit die dritte Niederlage in der Vorrunde. In der Vorrunde des Turniers spielen jeweils sechs Teams in zwei Gruppen. Die besten sechs Teams ziehen ins Playoff ein. Die südkoreanische Mannschaft konnte als Gruppenvierte nicht ins Playoff einziehen.





Dabei hatte die Mannschaft zwei Spiele in Folge gewonnen und einen guten Start hingelegt. Im ersten Spiel der Gruppenrunde gewann sie gegen die kanadischen Curlerinnen mit Skip Tracy Fleury. Im zweiten Match setzten sich die Südkoreanerinnen gegen das Team aus den USA durch. In allen drei darauf folgenden Spielen musste das Team Minji jedoch eine Niederlage einstecken.





Die Spielerinnen gehören zwar nicht zur nationalen Auswahl, als Weltranglisten-Elfte war die Mannschaft jedoch startberechtigt, da an einem Grandslam-Turnier die 12 höchstplatzierten im Ranking teilnehmen.





In der vergangenen Woche hatte das Team Minji beim Humpty’s Championscup in der Gruppenrunde zwei Siege und zwei Niederlagen verbucht und ebenfalls den Einzug in die Playoffs verpasst.