Tennisspielerin Jang Su-jeong wird bei Oeiras Ladies Open Zweite

Die südkoreanische Tennisspielerin Jang Su-jeong hat beim ITF-Turnier im portugiesischen Oeiras den zweiten Platz belegt. Im Finale des Wettbewerbs im Frauen Einzel verlor sie nach einem hart umkämpften Match, das über drei Stunden dauerte, gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine mit 1:2-Sätzen.





Im entscheidenden dritten Satz hatte die 26-Jährige zu Beginn mit 3:0 geführt, die Führung aber nicht halten können. Gegen Kalinina verlor sie das erste Mal. Bei den ersten beiden Begegnungen war sie der Ukrainerin überlegen gewesen. Die beiden trafen zuvor 2017 in der Vorrunde der French Open und 2018 in der zweiten Runde des Nanning Tournaments aufeinander.





In Oeiras hatte die Südkoreanerin im Halbfinale gegen Seone Mendez aus Australien mit 2:1 gewonnen. Im Viertelfinale setzte sie sich gegen die Österreicherin Julia Grabher durch. Das Viertelfinale wurde wegen Regens verschoben und am selben Tag wie das Halbfinale ausgetragen.





Es ist das erste Mal seit einem Jahr und acht Monaten, dass Jang Su-jeong bei einem Wettbewerb, bei dem ein Preisgeld von insgesamt über 25.000 Dollar ausgelobt wurde, im Einzel bis ins Finale kam. Ihren ersten Wettbewerb dieser Größenordnung gewann sie im Jahr 2014 im japanischen Karuizawa. Es folgten Siege im japanischen Kashiwa und in Nonthaburi in Thailand in den Jahren 2016 und 2019.





Dieses Jahr hatte sie es im März beim ITF-Turnier im türkischen Antalya ganz nach oben geschafft.