Rhythmus Eotmori

In der westlichen Musik spielen Melodie, Harmonie und Rhythmus als die drei Grundelemente eine wichtige Rolle. Die traditionelle koreanische Musik dagegen konzentriert sich mehr auf die Melodie und den Rhythmus. Der Rhythmus wird im Koreanischen als Jangdan장단 bezeichnet und bildet die Grundlage für die traditionelle koreanische Musik bzw. die Gugak-Musik. Dabei haben sich zahlreiche ausgefallene Rhythmusmuster herausgebildet, die in der westlichen Musik nicht gebräuchlich sind. Ein Beispiel dafür ist der im raschen Tempo vorgetragene Rhythmus Eotmori엇모리, der zehn Zählzeiten in einem Bewegungsablauf umfasst. In der westlichen Musik sind eher regelmäßige Taktarten üblich. Beim Eotmori-Rhythmus jedoch werden die zehn Grundschläge in zwei Gruppierungen gegliedert, die wiederum in eine Einheit mit drei Grundschlägen und in eine andere mit zwei Grundschlägen unterteilt werden. Das heißt, ein Bewegungsablauf folgt dem Muster: eins-zwei-drei, eins-zwei und wieder eins-zwei-drei, eins-zwei. Dieser ungewöhnliche Wechsel zwischen Zweier- und Dreier-Rhythmus ist charakteristisch für den Eotmori-Rhythmus, mit dem auf diese Weise eine besondere Spannung erzeugt werden kann. In dem Volkslied Gangwondo Arirang강원도아리랑 wird die Wirkung dieses koreanischen ungleichmäßigen Rhythmusmusters sehr gut veranschaulicht.





Der Eotmori-Rhythmus wird nicht häufig in der koreanischen Musik verwendet. Bevorzugt werden eher die Rhythmen Semachi세마치 oder Gutgeori굿거리 für die Volkslieder, während in den Pansori-Liedern eher die Rhythmen Jinyang진양, Jungmori중모리 und Jajinmori자진모리 zu hören sind. Doch wenn der Eotmori-Rhythmus eingesetzt wird, hebt er sich so sehr von den anderen Rhythmen ab, dass die Zuhörer aufhorchen und dem Stück automatisch größere Aufmerksamkeit schenken. Das ist auch der Grund, weshalb der Eotmori-Rhythmus eingesetzt wird, wenn eine besondere Figur neu eingeführt wird. Das passiert beispielsweise im Abschnitt Jungtaryeong중타령 im Pansori Heungboga흥보가. Darin wird beschrieben, wie Nolbo seinen jüngeren Bruder Heungbo mitsamt Familie aus dem Haus gejagt hat und Heungbo nun völlig mittellos auf der Straße steht. Um seine Familie durchzubringen, bittet er seinen älteren Bruder um etwas Reis und erhält stattdessen nur eine Tracht Prügel. Heungbo und seine Frau sind verzweifelt. Doch da taucht plötzlich ein Mönch vor ihnen auf und zeigt ihnen einen Ort, wo sie unterkommen können und der ihnen Glück bringen soll. Heungbo heilt am neuen Wohnort eine am Bein verletzte Schwalbe und erhält als Dank magische Kürbissamen, die einen Schatz in sich bergen und Heungbo am Ende Reichtum bringen. Mit dem Erscheinen des Mönches nimmt also das Leben von Heungbo und damit auch die Geschichte eine wichtige Wende, weshalb für diese Szene ein Eotmori-Rhythmus zum Einsatz kommt.





Im Pansori Sugungga수궁가 wird ebenfalls an einer Stelle der Eotmori-Rhythmus gespielt. Und zwar dann, als ein Tiger sich einem Fest der Bergtiere anschließt. Zu diesem Fest stößt auch eine Schildkröte, als sie auf ihrer Suche nach einem Hasen aus dem Meer auftaucht und an Land geht. Angesichts der vielen unterschiedlichen Tiere nimmt die Schildkröte an, dass sich unter ihnen auch ein Hase aufhält. Doch versehentlich ruft sie statt nach einem Hasen den Tiger herbei. Dieser kommt auch herbeigeeilt, als er jemanden seinen Ehrentitel rufen hört. Bei dem Anblick des auf sie zurasenden Raubtiers stellt sich verständlicherweise bei der Schildkröte Panik ein. Musikalisch wird der Schock der armen Schildkröte, wie kann es anders sein, durch den Eotmori-Rhythmus ausgedrückt. Eine moderne Interpretation dieser Passage bietet die Gruppe Leenalchi이날치, die sich heutzutage vor allem unter den jungen Zuhörern in Korea sowie den Fans im Ausland großer Beliebtheit erfreut. Allerdings wird die Version von Leenalchi nicht im Eotmori-Rhythmus, sondern im Viervierteltakt dargeboten. Vielleicht trug gerade diese moderne Anpassung dazu bei, dieses Lied einem Publikum näher zu bringen, das mit den traditionellen koreanischen Rhythmusmustern noch nicht vertraut ist.





Musik