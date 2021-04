Jin _ Moon

Seit wann sind Mond und Erde beisammen





Du leuchtest schon allein durch deine Existenz. Darf ich wohl neben dir sein





Du bist für mich die Erde. Ich bin für dich just a moon. Ich bin dein kleiner Stern, der deine Gefühle zum Leuchten bringt





Du bist für mich die Erde. And all I see is you. Ich schaue dich nur so an





Ich werde mich um dich drehen. Ich werde neben dir sein. Ich werde dein Licht sein.













빛나다 leuchten

달이 빛난다 der Mond leuchtet

별이 빛난다 der Stern leuchtet

네가 빛난다 du leuchtest