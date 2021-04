Südkoreanische Schauspielerin gewinnt Oscar

ⓒYONHAP News

Die Schauspielerin Youn Yuh-jung hat den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen. Sie erhielt die begehrte Auszeichnung am vergangenen Sonntag (Ortszeit) bei der 93. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles für ihre Rolle in dem Film Minari.





Die 73-Jährige setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen Maria Bakalova („Borat Anschluss Moviefilm“), Glenn Close („Hillbilly Elegy“), Amanda Seyfried („Mank“) und Olivia Colman („The Father“) durch.





Mit Youn Yuh-jung wurde erstmals einer koreanischen Schauspielerin oder einem Schauspieler ein Oscar verliehen. Sie ist zudem erst die zweite asiatische Schauspielerin, die einen Oscar gewann. Die Japanerin Miyoshi Umeki hatte 1957 für ihre Rolle im Film „Sayonara“ als erste Asiatin einen Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen.





Bei der Preisverleihung sagte Youn, dass sie keine Konkurrentin für so große Schauspielerinnen wie Glenn Close sei. Sie habe einfach mehr Glück gehabt. Sie sprach auch ihren Dank an Regisseur Kim Ki-young aus, in dessen Film „Hanyo - das Hausmädchen“ sie einst ihr Filmdebüt gab.





Der von dem koreanisch-amerikanischen Regisseur Lee Isaac Chung geschriebene und inszenierte Film Minari erzählt von einer koreanischen Einwandererfamilie, die sich mit einer kleinen Farm in Arkansas in den 1980er eine neue Existenz aufbauen will und trotz aller Rückschläge von einer besseren Zukunft träumt. Die Geschichte basiert größtenteils auf eigenen Kindheitserinnerungen des Regisseurs. Youn spielt darin die warmherzige und unkonventionelle Großmutter Soonja, die aus Südkorea in die USA nachreist, um sich um ihre Enkelkinder zu kümmern.





Youn Yuh-jung spielte seit ihrem Debüt im Jahr 1971 in zahlreichen Filmen gewichtige Rollen und faszinierte das Publikum mit der Tiefe, die sie ihren Charakteren verlieh.





Minari wurde im vergangenen Jahr beim Sundance Film Festival uraufgeführt und mit dem Hauptpreis der Jury und dem Publikumspreis ausgezeichnet. Im Februar gewann er bei den Golden Globe Awards den Preis für den besten fremdsprachigen Film.