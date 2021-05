Bae173 wurde zum “Rising Artist of the Week” ernannt

ⓒ POCKETDOL ENTERTAINMENT

Die koreanische Gruppe Bae173 wurde Ende 2020, genauer am 19. November letzten Jahres, gegründet. Diese Gruppe besteht aus insgesamt neun Mitgliedern und hat bereits Anfang April ihr zweites Minialbum auf den Markt gebracht.

Die globale Musik-Streaming-Plattform Tidal, die vom Künstler Jay-Z betrieben wird, hat diese Gruppe Bae173 zum “Rising Artists of the Week” in der Kategorie K-Pop ernannt. Tidal meinte, dass in der K-Pop-Szene eine starke Konkurrenz herrschen würde, und man sollte ein Auge auf diese Gruppe haben. Genauestens wurden die Lieder “Ich habe dich geliebt” und “#Trace” aus dem neuen Album vorgestellt.

Die Gruppe ist noch relativ jung, aber die Mitglieder werden bereits von der internationalen Szene als Super Rookie empfunden. Auf weitere Aktivitäten sind daher schon viele sehr gespannt.