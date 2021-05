Zahl der Corona-Toten in Indien steigt drastisch

ⓒ YONHAP News

Indien ist derzeit der globale Corona-Hotspot mit der höchsten Zahl täglicher Neuinfektionen.





Die Zahl der Toten nimmt drastisch zu. Allein in Neu-Delhi wurde am Montag die Rekordzahl von 380 Todesfällen gemeldet. Verglichen mit vor einem Monat ist die Zahl der an den Folgen von Covid-19 Gestorbenen drastisch gestiegen. Das Gesundheitssystem und die Bestatter sind völlig überlastet. Aus Platzmangel werden immer mehr Leichen verbrannt.





Laut „Times of India“ werden in Neu-Delhi mittlerweile auch Parkplätze, Parkanlagen und freie Plätze für die Leichenverbrennung genutzt. In der indischen Hauptstadt wurden auf einer Grünfläche nahe dem Fluss Yamuna rund 100 Anlagen für die Leichenverbrennung eingerichtet. Auch nahe dem Krematorium Gajapur wurden auf einem Parkplatz 20 weitere Feuerhallen eingerichtet. In Neu-Delhi sind derzeit die Krematorien wegen der Corona-Toten im Dauerbetrieb. Die Menschen müssen dennoch mehrere Stunden warten, bis sie ihre verstorbenen Angehörigen einäschern können.





Ein Beamter sagte gegenüber „Times of India“, dass die Lage sehr ernst sei. Es würden Bemühungen unternommen, um weitere Anlagen für die Einäscherung der Leichen sicherzustellen. Laut dem Beamten werde das zweitgrößte Krematorium der Hauptstadt Punjabi Bagh inzwischen ausschließlich für die Einäscherung von Corona-Toten genutzt.





Nach dem hinduistischen Bestattungsritual werden Leichen im Freien an Flüssen verbrannt und die Asche der Verstorbenen wird im Fluss verstreut. Mehr als 184.000 Menschen starben bisher in ganz Indien nach offiziellen Zahlen in Verbindung mit dem Coronavirus. Berücksichtigt man die Dunkelziffer könnten es noch viel mehr sein.