Japan reagiert auf chinesichen Hubschrauberflug nahe Senkaku (Diaoyu)-Inseln

ⓒ YONHAP News

Japan hat auf den Flug eines chinesischen Hubschraubers, unweit der umstrittenen Senkaku bzw. Diaoyu -Inseln, unverzüglich reagiert.





Laut dem japanischen Verteidigungsministerium wurde von den Marinestreitkräften des Landes am Montag beobachtet, wie sich sechs chinesische Kriegsschiffe etwa 160 km südlich der japanischen Miyakojima-Inseln in nordöstliche Richtung bewegten. Am Tag darauf habe ein Frühwarn-Hubschrauber des chinesischen Flugzeugträgers Liaoning einen Rundflug nahe den Inseln Taisho Jima im japanischen Lufthoheitsgebiet unternommen. Die japanische Luftwaffe habe daraufhin sofort einen Alarm ausgelöst.





Die chinesische Flotte hatte bereits Anfang März dieselben Gewässer durchquert und war in Richtung Pazifik vorgestoßen. Die japanischen Marinestreitkräfte hatten damals ein Geleitfahrzeug und einen Seefernaufklärer eingesetzt und die Lage beobachtet. Ein Vordringen in den japanischen Luftraum oder bedrohliche Aktionen wurden jedoch nicht gemeldet.





China meldet einen Besitzanspruch auf die von Japan verwalteten Senkaku-Inseln an. Kyodo News geht davon aus, dass China wegen Japans Bündnis mit den USA im Taiwan-Konflikt dem Nachbarland gegenüber militärische Stärke demonstrieren wollte.