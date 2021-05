China erweitert Testprogramm für staatliche Kryptowährung

ⓒ YONHAP News

China will seine staatliche Kryptowährung in zwei weiteren Städten testweise einführen.





Lokalen Medien zufolge habe die Stadt Suzhou vor, im Vorfeld eines Online-Shopping-Festivals am 5. Mai digitale Yuan an die Bürger auszuschütten. Das gemeinsam mit Schanghai über WeChat durchgeführte Event diene der Belebung des Konsums.





Die People's Bank of China (PBoC) hat bereits seit Oktober letzten Jahres hunderttausenden zufällig ausgesuchten Landsleuten ein kleineres Guthaben an E-Yuan zukommen lassen. Mit dem geplanten Test des E-Yuan zur selben Zeit in zwei Großstädten macht China einen weiteren Schritt zur offiziellen Einführung der digitalen Zentralbankwährung. Während des Zeitraums des Festivals können die Bürger in beiden Städten das digitale Geld an ausgesuchten Orten ausgeben.





2019 wurden die Städte Shenzhen, Suzhou, Xiong’an und Chengdu zu Teststädten für die Verwendung des E-Yuan bestimmt. Im Oktober 2020 wurde der Umfang des Pilotprojekts um sechs weitere Regionen erweitert, darunter Schanghai, Hainan und Qingdao. In diesen Gebieten kommt der digitale Yuan bereits in verschiedenen Bereichen der Geschäftswelt zur Anwendung.





Li Bo, stellvertretender Präsident der chinesischen Zentralbank, sagte am 18. April beim Boao-Forum, es werde überlegt, das Projekt auf weitere Städte auszuweiten. Im Prozess des Pilotprojekts werde die Infrastruktur für die Nutzung der staatlichen digitalen Währung vervollständigt. Chinas Zentralbank kündigte zudem an, die digitale Währung auch während der Olympischen Winterspiele in Peking im nächsten Jahr ausgiebig testen zu wollen. Li Bo sagte, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking sollten sowohl Einheimische als auch Sportler und Besucher aus dem Ausland den E-Yuan testweise verwenden können.





Die chinesische Regierung verfolgt mit dem staatlichen digitalen Zahlungsmittel unter anderem das Ziel, die von Onlinezahlungsmitteln wie Alipay und WeChat beherrschte Finanzinfrastruktur wieder unter staatliche Kontrolle zu bringen. Bei einer Online-Podiumsdiskussion Ende März erklärte der Leiter des Forschungsinstituts für digitale Währungen der PBoC Mu Changchun, Alipay und WeChat Pay würden 98 Prozent des mobilen Zahlungsmarktes in China ausmachen und seien ein Risiko für das inländische Finanzsystem, sollte es bei diesen Diensten Probleme geben.