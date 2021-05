Südkoreanische Wasserspringer erkämpfen sich Olympia-Ticket im Synchronspringen

ⓒ Korea Swimming Federation

Die südkoreanischen Wasserspringer haben sich beim Weltcup in Tokio das erste Olympia-Ticket für Südkorea im Synchronspringen erkämpft.





Kim Yeong-nam und Woo Ha-ram erzielten im Synchronspringen vom Zehn-Meter-Turm im Finale 383.43 Punkte und qualifizierten sich für die Olympischen Spiele ab Juli in Japan.





Das Duo belegte zwar nur den fünften Platz hinter Großbritannien Mexiko, Kanada und der Ukraine, da sich Großbritannien bereits qualifiziert hatte, ging eines der vier vorhandenen Olympia-Tickets an das südkoreanische Duo. Erstmals gehen damit Sportler aus Südkorea bei den Olympischen Spielen im Synchronspringen an den Start.





Kim und Woo sind seit sieben Jahren ein Team. Bei der Universiade in Taipeh 2017 gewannen sie vom Zehn-Meter-Turm die Bronzemedaille. Es war die erste Medaille, die Südkoreaner im Synchronspringen bei einem internationalen Turnier in dieser Sportart gewannen. Bei der Schwimm-WM in Gwangju 2019 zogen sie das vierte Mal in Folge bei dem Spitzenturnier ins Finale ein. Bei den Asienspielen 2014 in Incheon gewann das Team Silber und Bronze, bei den Asienspielen 2018 in Jakarta-Palembang zweimal Silber.





Das Ass des Teams Woo Ha-ram hat sich bereits 2019 bei der WM in Gwangju im Einzel für das Wasserspringen vom Drei-Meter-Sprungbrett und Zehn-Meter-Turm für die Olympiade in Tokio qualifiziert. Als 18-Jähriger nahm er 2016 bei der Olympiade in Rio de Janeiro als einziger Südkoreaner teil. Vom Zehn-Meter-Turm sprang er damals auf Platz 11.