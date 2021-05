Kindertag in Korea

Am 5. Mai wird in Korea der Kindertag gefeiert. Und unter den koreanischen Kindern zählt dieser Tag zu den beliebtesten Feiertagen im Jahr. Zum Thema Kinder heißt es in einem Sprichwort: „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.“ Heutzutage könnte man diesen Satz auch erweitern und sagen, dafür braucht man die ganze Welt. Und so wird auch von vielen Seiten gefordert, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten muss, um die Welt zu einem besseren Ort für die Kinder zu machen. Wie man ein Kind gemeinsam großzieht, wird schon im Pansori Simcheongga심청가 beschrieben. Da stirbt nämlich nur wenige Tage nach der Geburt von Simcheong die Mutter und der blinde Vater sieht sich als plötzlicher Witwer vor dem Problem gestellt, sich allein um den Säugling zu kümmern. Damit seine kleine Tochter nicht verhungert, ist der völlig überforderte Vater auf die Großzügigkeit von anderen stillenden Müttern angewiesen. Und so sucht er Felder und Brunnen auf, wo die Frauen am häufigsten anzutreffen sind, um für seine Tochter etwas Milch zu erbetteln. Zu seinem großen Glück öffnen die verständnisvollen Mütter weit ihre Arme und herzen und stillen das Baby, als sei es ihr eigenes. Sie bieten sogar an, Simcheong so lange zu stillen, bis sie entwöhnt werden kann. Der blinde Vater wird diese großzügige Geste sehr dankbar und mit großer Erleichterung angenommen haben.





Jede werdende Mutter wünscht sich vor allem, dass ihr Baby gesund ist. Sich Schönheit oder Intelligenz für das Kind zu wünschen, mag vielen als zu gierig erscheinen. Doch wird das Baby größer, beginnen die Eltern mehr und mehr von ihm zu erwarten. Und kommt das Kind in die Pubertät und rebelliert, erscheint den Eltern womöglich ihr Kind eher als Feind statt Freund oder Familie. Doch handelt es sich dabei meist nur um kurze Momente der Frustration. Denn die meisten Eltern wollen eigentlich nur das Beste für ihre Kinder und hoffen, dass diese ein glückliches und erfülltes Leben führen können. Diese Elternliebe drückt sich auch in dem Lied von Yu Eun-seon mit dem Titel „Gebet für eine schöne Welt“ aus. Darin heißt es:





Liebes Kind, wie groß und gewaltig doch die Welt ist.

Sterne pflücke ich dir, während du schläfst, und lege sie dir an die Seite.

Den Morgenstern will ich dir pflücken für noch süßere Träume.





Sanft wie der Liedtext scheint auch die Melodie die Zuhörer in eine liebkosende Umarmung zu nehmen. Unter den Volksliedern aus der Region Gyeonggi beschreibt das Lied „Hoesimgok“ 회심곡 einen Sinneswandel und so lautet auch übersetzt sein koreanischer Titel. Im Lied wird dazu aufgefordert, ein ehrliches und anständiges Leben zu führen. Besonders berührend ist die Liedstelle über ein Kind, das über die Liebe seiner Eltern reflektiert. Da heißt es dann:





Ich kam in diese Welt und erhielt vom Vater die Knochen und von der Mutter das Fleisch.

Zehn Monate lang beteten sie dafür, dass mir Glück und ein langes Leben beschienen wird.

Als sie mich aufzogen, sorgten sie dafür, dass mir im Winter nicht kalt und im Sommer nicht heiß ist.

Um mich großzuziehen, erbrachten sie viele Opfer.

Doch als ich klein war, war mir ihre Liebe nicht bewusst.





Oftmals sind die Eltern bereits sehr alt oder gar verstorben, wenn die Kinder erkennen, wie tief und wahrhaftig die Liebe ihrer Eltern war. Aus diesem Grund sollten wir unsere Liebe zu ihnen zeigen, solange sie bei uns sind. Am 8. Mai wird in Korea Elterntag gefeiert, der ideale Zeitpunkt also, um die Eltern anzurufen oder ihnen einen Besuch abzustatten und ihnen zu sagen, wie sehr man sie schätzt und liebt.





