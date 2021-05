Baekhyun _ Bambi

Feel it like ein süßer Regen, der auf die vertrockneten Gefühle tropft





Ich brauche keine Antwort because your’re my favorite. Es können durch keine Worte zum Ausdruck gebracht werden





Wenn ich mit dir bin, sind die Stunden jeden Tag gestoppt Neverland





Girl you’re so gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ich bin schon blind von deiner Schönheit





You’re my only Bambi Bambi, es ist eine Nacht, die so gut zu dir passt













어울리다 passen

잘 어울린다 Das passt gut. Das passt schön.





딱이야 Das ist das Richtige! Sehr passend!