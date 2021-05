ⓒ Getty Images Bank

“Gießen Sie 55 Milliliter Wasser in einen Topf und lassen es kochen. Geben Sie das Suppenpulver und die Nudeln in das kochende Wasser und warten weitere viereinhalb Minuten.” Das ist das typische Rezept auf einer Packung mit südkoreanischen Instantnudeln, oder Ramyeon. Ramyeon wurde erstmals in Südkorea 1963 hergestellt. Das Sofortnudel-Gericht kann mild oder scharf zubereitet werden und zum Beispiel Meeresfrüchte oder Rindfleisch enthalten. Es gibt auch Schwarze-Bohnen-Ramyeon oder Spaghetti-Ramyeon. Wie sieht Ramyeon in Nordkorea aus? Dazu sagt Kim Young Hui vom Zentrum für Neue Wirtschaft auf der koreanischen Halbinsel der Koreanischen Entwicklungsbank:





Ramyeon wird in Nordkorea “Ringelnudeln” genannt. Ende der 1970er Jahre, als ich noch an der Mittelschule war, wurde in Nordkorea über das staatliche Rationierungssystem weißer Reis an die Menschen verteilt. Die Mütter bevorzugten Weizennudeln, weil die Nudeln aufquellten, wenn sie gekocht wurden. Eines Tages wurden geringelte Nudlen an die Haushalte verteilt. Die Nudeln waren nicht gebraten und es gab kein Brühpulver. Auch quellten sie nicht auf. Doch schmeckten sie besser als hausgemachte Nudeln. Ich aß die Ringelnudeln zum ersten Mal. Als junges Mädchen kochte ich die neuen Nudeln, egal, ob meine Eltern ausessen waren oder nicht.





Ramyeon erschien in Nordkorea zum ersten Mal in den 70er Jahren, als die Sofortnudeln in einer Mehlverarbeitungsfabrik in Pjöngjang produziert wurden. Die Fabrik wurde von einem Unternehmer von Jochongryon, einer pro-nordkoreanischen Verbindung von koreanischen Einwohnern in Japan, errichtet. Die Sofortnudeln wurden in Kisten und nicht in Einzelpackungen verpackt und nur in einige Regionen, darunter auch Pjöngjang, geliefert. Da es kein Suppenpulver gab, kochten die Menschen die Nudeln und aßen sie mit verschiedenen Belägen. Ramyeon, wie es die Südkoreaner heutzutage essen, wurde in Nordkorea ab den 2000er Jahren produziert. Die Nordkoreaner nennen es Instandnudeln:





Nordkorea begann mit der Herstellung von Sofortnudeln nach 2000. Das Land durchlebte seit Mitte der 90er Jahre bis Anfang der 2000er ernsthafte wirtschaftliche Schwierigkeiten, und die Pjöngjanger Instantnudel-Fabrik wurde mit Kapital aus Hongkong errichtet. Damals produzierte die Fabrik 10 Tonnen Nudeln pro Tag. Die Menge war extrem gering, sie entsprach 0,08 Prozent des täglichen Nahrungsmittelverbrauchs der Nordkoreaner von 12.000 Tonnen. Doch die erste Produktion von gebratenen Nudeln mit Suppenpulver deutete auf Veränderungen des Regimes hin.





Später wurden verschiedene Ramyeon-Produkte über China und den innerkoreanischen Industriekomplex in Kaesong nach Nordkorea eingeführt. Sie verbreiteten sich über die privaten Märkte, oder Jangmadang. Die südkoreanischen Ramyeon-Produkte waren sehr beliebt:





Der Kaesong-Industriekomplex startete den Betrieb 2005. Südkoreanische Unternehmen verteilten Ramyeon und Choco Pie-Snacks an die nordkoreanischen Arbeiter in dem Komplex. Die Arbeiter gaben sie weiter oder verkauften sie auf den Märkten. So lernten immer mehr Nordkoreaner südkoreanische Ramyeon kennen. Die Nordkoreaner bevorzugten sie gegenüber den chinesischen Produkten, weil die sükoreanischen Nudeln weich waren, und das Suppenpulver war gut.





Von 2010 an gab es große Veränderungen in der Produktion von Instantnudeln in Nordkorea. Machthaber Kim Jong-un betonte später, dass es nötig sei, die täglichen Güter für die Menschen müssten vielfältiger sein. So kamen verschiedene Arten von Sofortnudel-Gerichten in die Verkaufsregale:





Mit dem Ausbau eines Instandnudel-Markts begannen Nahrungsmitel-Fabriken in Pjöngjang und anderen Großstädten damit, Sofortnudeln unter eigener Marke zu produzieren. Die Nudeln gab es mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, wie etwa Kimchi, Garnelen, Rindfleisch, Huhn, Sojabohnenpaste und schwarzer Pfeffer. Wie die südkoreanischen Ramyeon hatten auch die nordkoreanischen Instantnudeln ein Suppenpulver dabei.





Sogenannte Bechernudeln sind noch bequemer, da die Verbraucher nur noch heißes Wasser über die Nudeln im Becher schütten müssen:





In Nordkorea werden Becher-Ramyeon “Sofort-Nudelmahlzeit” genannt. Wenn die Verbraucher Ramyeon aus einer Packung essen, müssen sie die Nudeln in einen Topf geben und diesen nachher waschen. Bei der Sofort-Nudelmahlzeit müssen sie nur heißes Wasser in den Plastikbecher oder Behälter gießen. Danach werfen sie den Behälter weg oder verwenden ihn wieder.





Einige Menschen fügen den Ramyeon-Nudeln noch andere Zutaten, wie etwa grüne Zwiebeln, Eier, Klöße, Kimchi oder weitere Meeresfrüchte hinzu:





Viele Nordkoreaner genießen Ramyeon als Beilage zum Trinken, oder auch als spezielles Essen an traditionellen Feiertagen. Sie fügen dem Gericht Eier oder Pilze hinzu. Wohlhabende Bürger geben Rindfleischstücke dazu. Doch allgemein wird zusammen damit viel Gemüse gekocht. Ich denke, das ist ein Weg, Ramyeon mehr Geschmack zu verleihen und den Essern das Gefühl zu geben, satt zu sein.