Seoul, der Baumeister

Wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich aktuell fünf Baukräne an mindestens vier verschiedenen Baustellen, ohne meinen Hals zu verrenken. Beim Gang zum nächsten Supermarkt komme ich an zwei Großbaustellen mit meterhohen Bauzäunen vorbei (drei, wenn ich einen kleinen Schlenker mache). Trotz zeitweiliger Auftragsrückgänge im Anschluss an die asiatische (1997/98) und globale Finanzkrise (ab 2007) und aktuell wegen der Corona-Pandemie findet die Bauwut kein Ende und zeigt mittlerweile wieder steigende Tendenzen. In Seoul lebt man mitten in einer sich ständig verändernden Umwelt, ein Korea-Blogger vergleicht es mit dem Leben in einer Zeitmaschine wie im gleichnamigen Filmklassiker von 1960. Höchste Zeit also, darüber zu sprechen!