ITZY veröffentlicht neue EP

Von der K-Pop-Girlgroup ITZY ist am 30. April ihre neue EP „Guess Who“ erschienen.





Die EP umfasst sechs Lieder, darunter den Titeltrack „Mafia in the Morning“. Mit der neuen Veröffentlichung will sich die Gruppe den internationalen Fans von ihrer starken und charismatischen Seite präsentieren.





Die Girlgroup setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen und gab 2019 mit „Dalla Dalla“ ein eindrucksvolles Debüt.