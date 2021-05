Alle Kerle sind gleich (11) 콜?

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „콜?; koll“

Deutsch: „Einverstanden?“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





콜 Ausruf ursprünglich aus dem Englischen („call“),

mit dem man nach der Zustimmung des Gegenübers fragen

oder dem Gegenüber seine Zustimmung geben kann





Der Ausruf 콜 ist das koreanisch ausgesprochene „call“ aus dem Englischen. Es wird vermutet, dass es auf das Spielkasino zurückgeht, wo der Croupier den Spieler fragt, wie er mit seinen Karten nun fortfahren will. Entsprechend hängt man den Ausdruck oft nach einem Vorschlag an, um das Gegenüber zu fragen, ob es dafür oder dagegen ist. In diesem Sinne wäre der Ausdruck auf Deutsch vergleichbar mit „Einverstanden?“ Wenn man einverstanden mit dem Vorschlag des Gesprächspartners ist, antwortet man auch oft mit dem gleichen Ausruf als Zustimmung, also im Sinne von „Einverstanden!“

Dieser Ausruf wird meistens zwischen Freunden verwendet. In formell-höflichen Gesprächen sollte er vermieden werden.





Ergänzungen

여친: Kurzform von 여자친구 für „(feste) Freundin“