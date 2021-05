Taemin veranstaltet erfolgreich ein Solokonzert

ⓒ SM Entertainment

Der Sänger Taemin und zugleich auch Mitglied der Boyband Shinee wollte noch vor Beginn seines Wehrdienstes ein Solokonzert veranstalten. Und das hat er am 2. Mai online getan. Es sahen sich weltweit etwa 90.000 Fans aus 119 Ländern an. Es war also ein voller Erfolg. In verschiedenen Ländern wurde das Konzert von Taemin auf sozialen Netzwerken erwähnt.

An dem Tag hat Taemin gleich 21 Lieder gesungen, also viele seiner bisherigen Hitsongs und auch Lieder aus seinem dritten regulären Album vom letzten Jahr.

Taemin debütierte mit 15 Jahren im Jahr 2008. Er galt damals als der jüngste Sänger in der K-Pop-Szene. Er ist also inzwischen 13 Jahre als Sänger tätig und hat sich auch als Solosänger behauptet.

Taeimin will noch am 18. Mai sein drittes Minialbum mit insgesamt fünf Liedern herausgeben und dann Ende Mai seinen Wehrdienst antreten.