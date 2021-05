Blitzers wollen am 12. Mai ihr Debütwerk veröffentlichen

ⓒ WUZO Entertainment

Eine neue Idolgroup soll gegründet werden!

Die Gruppe Blitzers besteht aus insgesamt sieben Mitgliedern und sie wollen am 12. Mai ihr erstes Album, bzw. ihr Debütalbum veröffentlichen. Alle Mitglieder haben eine gute Stimme und können gut tanzen. Aber nicht nur das, sie sind auch in der Lage, selbst Lieder zu komponieren und zu produzieren. Zuerst einmal haben sie in ihrem ersten Album Lieder gesungen, die ermutigend sein sollten. Denn viele befinden sich ja derzeit in einer schwierigen Lage.

Blitzers haben schon auf ihren offiziellen sozialen Netzwerken über 400.000 Anhänger.